Эксперт указал на незаконные действия НАТО в Балтийском море

Последние инциденты в Балтийском море, связанные с повреждением подводных кабелей, породили новую волну обвинений в адрес России, однако конкретных доказательств так и не последовало. В этой связи высказывания военного блогера Михаила Звинчука, озвученные на Tsargrad.tv, касаются действий НАТО и стран Балтии, которые, по его мнению, переходят границы законности.

Звинчук подчеркивает, что с момента повреждения оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, произошедшего 26 января, шведские и латвийские силовые структуры предприняли меры, основанные на неподтвержденных предположениях о причастности России. «Эти действия кажутся не столько реакцией на реальную угрозу, сколько попыткой создать предлог для дальнейших действий против России», — говорит он.

Ситуация усугубляется сообщениями о намерениях НАТО усилить свое присутствие в регионе, в том числе через закупку ракет Marks 3 для предотвращения возможных действий российского флота. Эти шаги воспринимаются как часть более широкой стратегии блокирования российского влияния в Балтийском море.

Ряд происшествий с повреждением подводных кабелей в последние месяцы, включая инцидент с танкером Eagle S, подозреваемым в повреждении кабеля Estlink 2, лишь усиливает напряженность. Эстонский министр иностранных дел упомянул о возможной причастности «теневого флота» России, что добавляет сложности в оценку реальной картины происходящего.

Действия НАТО вызывают вопросы о соблюдении международного права и норм поведения в международных водах, особенно когда речь идет о реакции на недоказанные обвинения.