Дональд Трамп и президент Колумбии Густаво Петро чуть не начали торговую войну из-за отказа Боготы принимать депортируемых мигрантов.

Дональд Трамп и президент Колумбии Густаво Петро чуть не ввязались в торговый конфликт после того, как Колумбия отказалась принимать своих граждан, депортируемых из США. Американский лидер заявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Колумбии, а также визовых санкций против колумбийских властей. Петро в ответ пригрозил симметричными мерами. Однако к вечеру Белый дом сообщил, что договорённости всё-таки были достигнуты, и ни пошлины, ни санкции вводиться не будут.

Проблема началась после того, как Колумбия отказалась разрешить американским военным самолетам привезти депортированных мигрантов. Петро заявил, что сограждан можно вернуть, но только на гражданских рейсах, чтобы избежать обращения с ними как с преступниками. Трамп ответил резкими заявлениями и анонсировал немедленные пошлины, но после переговоров стороны пришли к компромиссу. В итоге США отменили планы по повышению тарифов, а Колумбия пообещала обеспечить прием депортируемых.

Это противостояние подчеркнуло сложные отношения между странами, особенно учитывая важность Колумбии как поставщика кофе, фруктов и нефти в США. В то же время, для Трампа борьба с нелегальной иммиграцией остается ключевой темой внутренней политики. Тем не менее, несмотря на высокий накал страстей, обе стороны решили сохранить сотрудничество и избежать эскалации.