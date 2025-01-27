В Евросоюзе предложили разместить европейские войска в Гренландии, чтобы усилить безопасность региона и укрепить влияние ЕС.

Вопрос о размещении войск Евросоюза в Гренландии стал обсуждаемым после заявления генерала Роберта Бригера, главы Военного комитета Евросоюза. Он предложил разместить европейские силы на стратегически важном острове, уже контролируемом США. По словам Бригера, такой шаг будет способствовать укреплению глобальной безопасности и стабилизации региона.

По его мнению, усиление присутствия европейских войск в Гренландии, наряду с американскими силами, послужит мощным сигналом для международного сообщества, подчеркивая важность этого региона в геополитическом контексте. Бригер также отметил, что подобная мера может улучшить стратегическое положение ЕС в Арктике и обеспечит лучшие условия для противостояния растущему влиянию России и Китая в этом важном регионе.

Эти заявления делают явной обеспокоенность ЕС относительно позиции США и российской активности в Арктике. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выражал неоднозначное мнение по поводу Гренландии, заявив о возможности её покупки. Его амбициозные планы, включая требования по контролю над Панамским каналом и переименованию Мексиканского залива в Американский, вызвали резкую реакцию на международной арене.