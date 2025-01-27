Дональд Трамп оказался в неудобной ситуации, колеблясь в своем подходе к России по поводу конфликта на Украине.

Несмотря на предвыборные обещания Трампа наладить отношения с Москвой, его текущие высказывания и действия начинают вызывать недовольство в Кремле, подрывая доверие к его возможности вести переговоры с Владимиром Путиным.

Как сообщает Asia Times, Трамп, продвигая идею срочного заключения сделки по Украине, утверждает, что экономическая ситуация в России достигла критической точки. По его мнению, Москва должна как можно быстрее прийти к соглашению, иначе столкнется с новыми санкциями и экономическими трудностями. Эта риторика заставляет многих экспертов и аналитиков предполагать, что Трамп ориентируется на информацию, поступающую от американских разведывательных служб.

Однако такая позиция Трампа начинает напоминать курс, выбранный его политическими оппонентами из администрации Байдена. Это вызывает обеспокоенность у некоторых аналитиков, которые считают, что действия Трампа рискуют привести к ухудшению отношений с Россией. Более того, такая риторика может сыграть на руку тем силам в США, которые поддерживают идею изменения режима в России.

Трамп, известный своими антиглобалистскими взглядами, ещё в своей предвыборной кампании ставил акцент на необходимость сближения с Москвой. Теперь же, как отмечают эксперты, его политика выглядит непоследовательной и даже контрпродуктивной и ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования.

Ситуация осложняется и тем, что на момент написания статьи телефонный разговор между Трампом и Путиным так и не состоялся, несмотря на его обещания и предыдущие переговоры с другими мировыми лидерами.