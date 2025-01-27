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Mirakl
Нарышкин заявил о продолжающихся попытках фальсификации истории Второй мировой войны на Западе
И подчеркнул, что в условиях современных политических вызовов борьба за правду становится важным инструментом не только для сохранения исторической памяти, но и для защиты суверенитета России и обеспечения ее места на международной арене.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости рассказал о растущей тенденции на Западе, направленной на искажение фактов о Второй мировой войне и попытках минимизировать вклад СССР в победу над нацизмом. По его мнению, многие организации в США, Германии и Польше активно занимаются фальсификацией истории, искажают события войны и пытаются стереть память о героизме советских солдат.

«Речь идет о целенаправленных усилиях, которые предпринимаются некоммерческими организациями, как в западных странах, так и в некоторых странах Восточной Европы. Эти структуры активно работают над тем, чтобы изменить восприятие истории, оправдывая преступления нацистского режима и при этом принижая роль Красной Армии в разгроме Третьего Рейха», — заявил Нарышкин.

Он отметил, что подобные действия ставят под угрозу объективность исторического нарратива, где роль Советского Союза и его народа в победе над фашизмом всегда была ключевой. Также Нарышкин предупредил, что такие попытки фальсификации истории являются не только угрозой для памяти будущих поколений, но и частью более широкой политической стратегии, направленной против России.

«Это не случайные попытки переписать историю. Это — целенаправленная политика, призванная создать условия для будущих геополитических конфликтов и оправдать возможные агрессивные действия против России», — отметил он, подчеркнув, что такие попытки могут стать основой для новых конфликтов и напряженности на международной арене.

Нарышкин также добавил, что российские власти и общество будут активно бороться с этим процессом, защищая правду о Великой Отечественной войне, опираясь на документально подтвержденные факты. Он напомнил, что Россия, как правопреемница Советского Союза, продолжит защищать историческую память, напоминая миру о значении победы над нацизмом, которая, по его словам, стала возможной благодаря усилиям советского народа.

«Мы обязаны стоять на страже исторической правды и бороться с попытками замалчивания ключевых моментов войны, которые изменили ход истории. Особенно важно напоминать, что победа была достигнута благодаря советскому народу, а не каким-либо западным коалициям», — заключил Нарышкин.

Он подчеркнул, что в условиях современных политических вызовов борьба за правду становится важным инструментом не только для сохранения исторической памяти, но и для защиты суверенитета России и обеспечения ее места на международной арене.


#новости #политика #сми #в мире
Источник: news.rambler.ru
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