В США считают, что председатель Китая Си Цзиньпин готовит себе преемника.

Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, готовится передать бразды правления. Как сообщает агентство Bloomberg, в стране начинается обновление высшего руководства: в 2025 году около 20% высокопрофильных позиций займут новые лица. Ожидается, что среди них могут быть кандидаты на роль будущего преемника Си. Среди наиболее вероятных фигур — Лю Цзе, губернатор богатой прибрежной провинции Чжэцзян, который является самым молодым руководителем региона.

Судя по всему, Си не только продолжает укреплять власть, но и заранее подготавливает преемника. Это связано с возрастом большинства руководителей, которые к 2030-м годам достигнут более 60 лет — традиционного пика карьеры для китайских чиновников. В этом контексте появление молодого поколения на руководящих должностях выглядит логичным шагом к подготовке политической смены.

Не исключено, что Си будет стремиться продлить своё правление. Если верить аналитикам, это может привести к созданию политической системы, в которой старшие союзники будут оставаться у власти на неопределённое время.

Между тем, Китай продолжает укреплять свою глобальную роль. В январе этого года Си Цзиньпин принял участие в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, в ходе которого американский президент попросил китайского лидера способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.