Белорусские власти отвергли обвинения Евросоюза в том, что прошедшие выборы были несправедливыми и нелегитимными, заявив, что выборы прошли в рамках закона и были признаны международными наблюдателями.

Белорусские власти заявили, что прошедшие в стране президентские выборы были абсолютно легитимными и прошли в рамках конституции. Ответ на критику Евросоюза, который назвал выборы «фиктивными» и «несправедливыми», был представлен официальными лицами Белоруссии, которые подчеркнули, что страна не нуждается во внешнем одобрении своего политического процесса.

Президент Александр Лукашенко, выступая в ответ на заявление главы Еврокомиссии, заявил, что Белоруссия всегда проводила выборы в соответствии с собственными законами и традициями. «Нам не нужно признание извне, белорусский народ сам решает, кто будет управлять его страной», — отметил Лукашенко, добавив, что Беларусь продолжит идти своим путём.

В Белоруссии считают, что обвинения ЕС в нарушении прав человека и демократических стандартов не имеют под собой оснований. Власти заявляют, что выборы прошли открыто и прозрачно, а все кандидаты были обеспечены равными условиями для участия в избирательной кампании. Белорусские власти также подчеркнули, что страна продолжает бороться с экстремизмом и обеспечивать безопасность граждан, что, по их мнению, является важной частью демократического процесса.

В ответ на продолжительные санкции ЕС, Белоруссия заявила о готовности к сотрудничеству с международными партнёрами, но только на условиях, которые соответствуют интересам страны. Белорусские чиновники отметили, что страна продолжит свою независимую политику и стремится к развитию, не зависящему от внешнего давления.

Министр иностранных дел Белоруссии также добавил, что западная критика не затмевала воли народа, и Белоруссия будет и далее защищать свою независимость и суверенитет. «Мы открыты для диалога, но не допустим вмешательства во внутренние дела страны», — заявил он.