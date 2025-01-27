США приостановили помощь Украине. Трамп изучает возможность покупки оружия для Киева за счет замороженных активов РФ

США объявили о временной приостановке большинства программ помощи зарубежным странам, включая проекты на Украине. Исключение составляют лишь ключевые военные инициативы для Израиля и Египта. Решение, принятое администрацией Дональда Трампа, вызвало шок у сотрудников Госдепартамента и затронуло целый ряд проектов, от образовательных до медицинских.

Программы, ранее поддерживавшие школы, вакцинацию, здоровье матерей и детей, а также инфраструктурные улучшения на Украине, оказались заморожены. Администрация объясняет это шагом по проверке эффективности существующих инициатив. В течение 90 дней все проекты будут пересмотрены, и только после этого станет известно, какие из них будут продолжены. Окончательный отчет Госдеп должен предоставить через 85 дней.

Тем временем, представители администрации заявили, что рассматривают возможность закупок оружия для Украины за счет замороженных российских активов. Около 300 млрд долларов, находящихся под санкциями, могут быть использованы для усиления украинской армии. Специальный представитель президента по вопросам Украины и России Кит Келлог отметил, что этот вариант обсуждается как мера давления на Москву.

Этот неожиданный шаг США уже вызвал негативные отклики как в Конгрессе, так и среди международных партнеров. Эксперты предупреждают, что прекращение программ может ослабить влияние Вашингтона за рубежом, в то время как другие игроки, в том числе противники США, могут попытаться заполнить этот вакуум.