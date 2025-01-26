Российские военные усовершенствовали советскую мину ПТМ-3, сделав её легче и компактнее, не потеряв при этом ее боевой эффективности.

Российские военные усовершенствовали советскую мину ПТМ-3, сделав её легче и компактнее, не потеряв при этом ее боевой эффективности. Оригинальная версия мины, разработанная в СССР, была известна своей мощностью, но вес и размер затрудняли её транспортировку и установку. Теперь же, благодаря изменениям, бойцы могут быстрее доставлять её в нужные точки и оперативно минировать дороги.

"Мы укоротили мину и уменьшили её вес, сохранив всю прежнюю мощь. Это наша собственная разработка, направленная на упрощение работы сапёров," — рассказал сапёр инженерно-сапёрного батальона с позывным «Ник».

Благодаря этим улучшениям мина остаётся столь же эффективной против колёсной и гусеничной техники противника. Она способна разрушать ходовую часть или пробивать днище с помощью кумулятивной струи, приводя в негодность тяжёлую технику, если та окажется над миной.



