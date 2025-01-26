В окружении Трампа начались конфликты из-за вопроса пошлин. Команда президента разделилась на два лагеря, каждый из которых предлагает разные подходы к введению тарифов.

Администрация Дональда Трампа столкнулась с первыми внутренними конфликтами, которые, как сообщает Politico, возникли на фоне нерешенного вопроса о введении импортных пошлин. Этот спор вскрыл глубокие разногласия в подходах команды президента к ключевым экономическим вопросам.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал ввести 20-процентные пошлины на все импортируемые товары, что должно было стать одним из его главных шагов сразу после вступления в должность. Однако, как выяснилось, президент до сих пор не принял окончательного решения, что создало конфликт в его окружении.

По данным источников издания, команда Трампа разделилась на два лагеря. Один из них настаивает на том, чтобы пошлины вводились поэтапно, с постепенным увеличением ставок. Такой подход, по их мнению, поможет избежать резкого роста инфляции в стране. В противоположном лагере есть сторонники более жесткой политики: они предлагают сразу установить универсальные пошлины, что, по их мнению, будет более эффективным решением для борьбы с экономической угрозой.

Неопределенность по этому важному вопросу уже привела к первым открытым конфликтам в команде Трампа. Как пишут аналитики Politico, «беспрецедентный уровень неопределенности по пошлинам» стал первым серьезным признаком раскола среди советников президента, что ставит под угрозу единство внутри Белого дома.

Кроме того, Трамп ранее обещал ввести 100-процентные пошлины на товары, поступающие из стран БРИКС, если эти страны разработают свою собственную валюту, которая заменит доллар. Это решение также продолжает оставаться в подвешенном состоянии, что усугубляет текущую ситуацию.

В ответ на критику Трамп уже принял несколько радикальных шагов, включая подписание указов, вводящих режим чрезвычайного положения на южной границе США и отмену гражданства для детей мигрантов. Однако с экономическими вопросами, такими как пошлины, он все еще не определился.