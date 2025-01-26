Российский пулемет Калашникова ПКТМ получил важную модернизацию с электромеханическим механизмом перезаряжания, что позволяет использовать его на дистанционно управляемых боевых модулях.

Российский пулемет Калашникова танковый модернизированный (ПКТМ) прошел значительную доработку, которая позволяет использовать его на дистанционно управляемых боевых модулях. В отличие от традиционных решений, новая разработка включает электромеханический механизм перезаряжания, что открывает возможности для интеграции оружия в современные боевые системы.

Пулемет ПКТМ, как и его предшественник ПКМ, имеет особенности конструкции, которые делают его мощным инструментом для интенсивного огня. Однако, в своей стандартной версии он не был оснащен собственными прицельными устройствами. Наведение происходило через системы боевой машины, на которой он устанавливался. С внедрением нового механизма перезаряжания, пулемет стал более универсальным и адаптируемым, что позволяет использовать его в составе выносных боевых пулеметных модулей, которые управляются дистанционно.

Отсутствие приклада и пистолетной рукоятки на пулемете не является случайностью. ПКТМ всегда был ориентирован на работу в составе боевых машин, а не для использования в руках оператора. Его задача — обеспечивать высокую огневую мощь с машины на поле боя, и теперь, благодаря модернизации, его возможности значительно расширились.

Что изменилось в самой конструкции? Электромеханический механизм перезаряжания, интегрированный в пулемет, позволил устранить ограничения, которые раньше мешали его эффективному использованию на мобильных платформах. Это также означает, что управление огнем теперь может осуществляться на расстоянии, без необходимости присутствия оператора прямо у оружия.

Основные характеристики ПКТМ остались прежними: калибр 7,62 мм, темп стрельбы до 800 выстрелов в минуту, начальная скорость пули — 850 м/с. Емкость ленты составляет 250 патронов, а дальность эффективного огня — до 1500 метров. Такие характеристики делают его серьезным оружием на поле боя, особенно в комбинации с дистанционно управляемыми системами.