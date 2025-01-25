Российские студенты оказались под угрозой новой мошеннической схемы: злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками деканата или спецслужб, и требуют оплату за допуск к сессии.

В России появилась новая схема обмана студентов. Злоумышленники звонят молодым людям, представляясь сотрудниками деканата или даже спецслужб, и требуют оплату за доступ к экзаменам. Под предлогом угрозы отчисления они вынуждают студентов выполнять их требования.

Мошенники действуют по заранее отработанному сценарию. Сначала студенту звонит «сотрудник деканата», сообщающий о необходимости зарегистрироваться на неизвестном сайте для получения допуска к сессии. Позже на связь выходит якобы «представитель спецслужб», обвиняющий в подозрительных финансовых операциях. Студента запугивают возможными последствиями, включая немедленное отчисление.

Один из недавних случаев произошёл с Сергеем, который под угрозами передал курьеру 700 000 рублей. Только после этого он обратился в университет, где узнал, что стал жертвой обмана.