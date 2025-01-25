«Почта России» ускорила обслуживание благодаря внедрению QR-кодов, обновлению платформ и созданию зон самообслуживания.

В 2024 году «Почта России» значительно преобразила процесс выдачи посылок: теперь клиенты получают свои заказы в три раза быстрее благодаря использованию QR-кодов. Более тысячи отделений оснастили зонами самообслуживания, что позволило минимизировать участие операторов и сократить время обслуживания.

QR-коды стали ключевым элементом ускорения работы. Вместо стандартной процедуры проверки документов клиенту достаточно показать код на экране смартфона, чтобы получить свою посылку. Это не только сокращает очереди, но и делает процесс более удобным для посетителей.

Кроме того, «Почта России» расширила свои услуги: появились мгновенные денежные переводы в такие страны, как Кипр, Турция, Узбекистан и Израиль. А обновление мобильного приложения и сайта pochta.ru позволило объединить все функции в одном месте, что оценили уже 8,9 миллиона пользователей.

Генеральный директор компании Михаил Волков заявил: «Мы стремимся сделать обслуживание клиентов максимально быстрым и удобным. Новые технологии помогают нам не только улучшать качество услуг, но и упрощать работу сотрудников».

Партнёрство с маркетплейсами стало ещё одним важным шагом. Сегодня в 22 000 отделений можно получить заказы с Яндекс Маркета, а в 32 000 — с Ozon. Совместно с Wildberries в 2024 году было открыто более 6000 пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.