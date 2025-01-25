Ложная тревога у побережья Шотландии показала, насколько сложно отличить природные звуки от потенциальной угрозы. Кит, издающий необычные шумы, заставил британских военных заподозрить российские беспилотники.

Военно-морские силы Великобритании подняли тревогу после того, как гидроакустические сенсоры зафиксировали необычные подводные звуки у побережья Шотландии. Сначала подозрения пали на российские глубоководные беспилотники, однако выяснилось, что причиной шума стал кит, издающий характерные звуки. Об этом сообщает издание The Sun.

Необычные сигналы были зафиксированы в районе базы атомных подводных лодок Клайд, что вызвало беспокойство военных. Шумы двигались на север, затем развернулись и направились на юг, в сторону острова Хайленд. Такое хаотичное движение усилило подозрения, что речь идет о разведывательной операции с применением беспилотных аппаратов.

По словам представителя ВМС Великобритании, звуки были тщательно проанализированы, и специалисты пришли к выводу, что их источник — не техника, а морское млекопитающее. По всей видимости, кит выделял газы, что и породило акустические аномалии, принятые за активность глубоководных дронов.

«Мы были готовы к любому сценарию, но после анализа стало очевидно, что это был всего лишь кит. Подобные природные явления иногда вводят в заблуждение даже современные системы наблюдения», — заявил представитель флота.

Этот инцидент произошел на фоне повышенного внимания к российским исследованиям подводной инфраструктуры. Напомним, ранее Великобритания направила подводную лодку для наблюдения за российским научным судном «Янтарь», которое предположительно вело работы по изучению подводных кабелей в районе Ла-Манша.