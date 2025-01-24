Концерн «Калашников» готовится представить новый ручной пулемет РПЛ-7 с калибром 7,62 мм на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Концерн «Калашников» объявил о завершении разработки нового ручного пулемета РПЛ-7, который уже в 2025 году будет продемонстрирован на престижной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби. Новый пулемет обещает стать одним из самых мощных и универсальных решений для вооруженных сил России и зарубежных партнеров, ориентированных на повышение мобильности и огневой мощи на поле боя.

РПЛ-7 — это оружие с уникальным сочетанием маневренности и мощности. Он использует патроны калибра 7,62 мм (образца 1943 года) и оснащен ленточным питанием, что позволяет использовать широкий ассортимент боеприпасов, включая стандартные пули, трассирующие патроны и специальные модификации. Это дает пулемету РПЛ-7 большое преимущество в сражениях с различными типами целей — от живой силы до небронированной техники.

Среди отличительных особенностей нового пулемета — улучшенная система охлаждения, которая позволяет ему работать даже в экстремальных условиях, обеспечивая стабильную стрельбу в условиях повышенной температуры. Компактный и относительно легкий, РПЛ-7 легко переносится и быстро приводится в боевое положение, что делает его идеальным выбором для мобильных подразделений, действующих на передовой.

Как отметил заместитель генерального директора концерна «Калашников», РПЛ-7 разработан с учетом всех современных требований к боевой эффективности и надежности. «Мы поставили перед собой задачу создать пулемет, который будет максимально эффективен в любых условиях и при этом обеспечит высокий уровень точности на дальних дистанциях», — отметил он.

Кроме того, благодаря новым техническим решениям, пулемет может быть оснащен современным дополнительным оборудованием, таким как оптические прицелы и системы управления огнем, что значительно увеличивает его точность и позволяет эффективно работать в ночное время и при плохой видимости.

Пулемет РПЛ-7 будет активно использоваться в различных боевых ситуациях, включая борьбу с терроризмом и участки военных конфликтов, где требуется высокая мобильность и максимальная огневая мощь при минимальных габаритах оружия. В Кремле подчеркивают, что эта разработка также может заинтересовать армии других стран, особенно тех, кто активно работает над модернизацией своей военной техники.

На международной выставке IDEX-2025 «Калашников» намерен не только представить РПЛ-7, но и продемонстрировать другие перспективные разработки, включая автоматические и снайперские системы, а также беспилотные летательные аппараты для разведки и доставки боеприпасов. Участие в выставке даст концерну возможность продемонстрировать достижения российской оборонной промышленности и заключить важные контракты с иностранными партнерами.



