Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что тот не воспользовался шансом на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в том, что тот упорно избегал возможности для мирного урегулирования конфликта, выбрав путь продолжения боевых действий. В интервью Fox News президент США отметил, что, по его мнению, Украина могла бы достичь мира намного раньше, если бы Зеленский не отверг предложения о переговорах.

«Зеленский не хотел мирного соглашения. У него была возможность остановить войну, но он предпочел продолжить боевые действия, несмотря на последствия», — сказал Трамп, подчеркивая, что лидер Украины несет ответственность за длительность конфликта.

Трамп также добавил, что, хотя в начале войны Украина могла бы заключить мирное соглашение, Зеленский, по его мнению, выбрал «политику войны», что усугубило ситуацию. «Он выбрал продолжение насилия вместо того, чтобы попытаться договориться», — заявил экс-президент, добавив, что, несмотря на всю критику, в конечном итоге Зеленский будет вынужден искать пути к мирному решению.

Интересно, что Трамп, хотя и критикует действия Зеленского, отметил, что, возможно, украинский президент готов к переговорам, но это нужно делать до того, как конфликт затянется еще больше. В интервью Трамп также не исключил, что именно из-за упорства Зеленского мир на Украине может затянуться на годы.

Кроме того, президент США вновь заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения условий мира. «Я готов к переговорам, если это поможет закончить конфликт», — сказал Трамп, отметив, что важно сесть за стол переговоров, пока ситуация не стала еще более катастрофической.

Тем временем в Белом доме заявили, что США не отказываются от дипломатических усилий, но подчеркивают важность того, чтобы все стороны конфликта были открыты для диалога, чего, по словам Трампа, сейчас не происходит.