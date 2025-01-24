Россия не допустит превращения Балтики в «внутреннее озеро» НАТО

Россия выразила решительный протест против усиливающегося военного присутствия НАТО в Балтийском море. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Москва не допустит превращения Балтики в «внутреннее озеро» Альянса. В последние годы НАТО активно расширяет свою военную активность в регионе, что вызывает тревогу у России.

Грушко отметил, что использование терминов вроде «контроль» лишь подтверждает стремление НАТО закрепиться в Балтийском море, однако такие действия противоречат интересам России. Он подчеркнул, что Москва готова к решительным шагам, чтобы воспрепятствовать этому сценарию.

Подобные высказывания стали следствием недавних заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте о запуске новой миссии Альянса — Baltic Sentry, направленной на усиление контроля за ситуацией в Балтийском регионе. Это не первая инициатива НАТО, вызвавшая возмущение в Москве. Ранее НАТО уже развернуло патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой», что также было воспринято как угроза безопасности России.

Кроме того, Грушко вновь подчеркнул важность вопроса о вступлении Украины в НАТО, заявив, что для России это неприемлемо. Он выразил уверенность, что интеграция Киева в Альянс не только нарушит баланс безопасности, но и сделает невозможным мирное решение конфликта на Украине. В этой связи российская дипломатия намерена продолжать настаивать на гарантиях, исключающих вступление Украины в НАТО.