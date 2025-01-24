Трамп подписал указ, который разрешает рассекречивание документов по делу об убийстве Джона Кеннеди, давая общественности доступ к ранее скрытым материалам расследования. Ожидается, что это поможет прояснить многие аспекты трагедии 1963 года.





Президент США Дональд Трамп подписал указ, который открывает доступ к ранее засекреченным документам по делу об убийстве президента Джона Кеннеди. Эти материалы, которые десятилетиями находились под грифом "секретно", включают документы и свидетельства, касающиеся расследования трагедии 1963 года, когда Кеннеди был застрелен в Далласе.

Трамп сообщил, что считает необходимым предоставить общественности полную информацию о событиях того времени, чтобы развеять оставшиеся вопросы и теории заговора, которые продолжают сопровождать это убийство. Новый указ освещает еще более подробные аспекты расследования и дает возможность изучить ранее закрытые документы, включая переписку, отчеты и внутренние записи расследующих органов.

На протяжении десятилетий многие американцы и исследователи сомневались в официальной версии событий, выдвигая различные гипотезы о возможном заговοре. Ожидается, что рассекреченные документы помогут пролить свет на некоторые аспекты, которые остаются загадкой до сих пор.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что могут быть и те документы, которые по-прежнему останутся засекреченными по соображениям национальной безопасности.