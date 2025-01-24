Владимир Путин считает, что цели России в Украине достигнуты, особенно в части контроля над ключевыми территориями, но обеспокоен экономической ситуацией, в частности высокими процентными ставками, влияющими на промышленность.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставленные цели в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине были достигнуты. В частности, он отметил, что контроль российских войск над территориями, соединяющими Крым с материковой частью России, полностью устраивает Москву. Это позволяет обеспечить безопасность полуострова и гарантировать его стратегическую важность.

Как сообщает агентство Reuters, Путин удовлетворен тем, что украинские вооруженные силы понесли значительные потери и больше не представляют такой угрозы, как ранее. По мнению российского лидера, важнейшая цель операции — ослабление военного потенциала Украины — выполнена.

Однако наряду с этим, по информации источников, Путин выражает обеспокоенность состоянием российской экономики. В частности, президента беспокоит влияние высокой процентной ставки на промышленность и предприятия, которые работают не в сфере обороны. Экономика России, несмотря на поддержку внутреннего производства и укрепление независимости от западных санкций, столкнулась с определенными трудностями, особенно в условиях затяжного конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о недовольстве Путина экономическим состоянием страны, заявил, что ему неизвестны источники этих сведений и не уточнил, на основе каких данных делаются такие выводы. "Не могу комментировать, не знаю, что это за источники", — сказал Песков.

В то же время, президент России продолжает подчеркивать, что цель СВО не ограничивается краткосрочным военным успехом. В своей речи на заседании Совета безопасности Путин еще раз отметил, что Россия стремится к долгосрочному миру, который учитывает интересы всех народов, включая жителей Донбасса, Крыма и других регионов. Этот мир, по словам Путина, должен быть стабильным и прочным, а не временной передышкой, за которую вновь придется платить высокую цену.