Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю завершить конфликт в Восточной Европе за 100 дней. Россия готова к диалогу, но ставит акцент на долгосрочный мир и соблюдение интересов всех сторон.

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по вопросам Восточной Европы, Киту Келлогу, добиться окончания конфликта в регионе в течение 100 дней. Такой шаг, как сообщает Wall Street Journal, является частью стратегической инициативы новой администрации США, направленной на разрешение затяжного кризиса. Однако многие аналитики сомневаются в реальности достижения поставленной цели в столь короткий срок.

В рамках своей дипломатической миссии Келлог должен будет работать над установлением мирных соглашений, при этом Трамп выразил готовность лично контролировать процесс и принимать ключевые решения. В ходе своей предвыборной кампании он не раз заявлял, что способен завершить конфликт за один день, но специалисты уверены, что это скорее заявление для поддержания политического имиджа, чем реальная цель.

В ответ на заявление Вашингтона, российский президент Владимир Путин заявил о готовности к диалогу, однако подчеркнул, что мир должен быть долгосрочным и устойчивым, а не временным. По его словам, лишь устранение коренных причин кризиса позволит достичь стабильности в регионе.

Российские политические круги выражают сомнение в реальности быстрого урегулирования. По их мнению, сроки, предложенные Трампом, больше напоминают политическую традицию США демонстрировать успехи на ранних этапах президентства, чем реальную стратегию для разрешения конфликта. Москва настаивает на необходимости учета интересов всех сторон и формировании сбалансированных договоренностей.