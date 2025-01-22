One UI 7 для Galaxy S: когда обновление, и что Samsung скрывает

Samsung наконец-то объявила, когда пользователи Galaxy S смогут получить долгожданное обновление One UI 7. И хотя новость о сроках звучит многообещающе, не всё так просто. Обновление будет доступно не позднее конца первого квартала 2025 года, то есть до 31 марта. Но вот что действительно интригует: где же складные флагманы Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6? Samsung предпочла оставить их без конкретных дат, а это уже вызывает вопросы.

Сама по себе дата релиза кажется вполне стандартной, но стоит заметить, что Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, несмотря на свои флагманские характеристики, опять оказываются в стороне. Почему Samsung не спешит обновлять эти устройства? Ответов нет, но они могут быть связаны с проблемами совместимости или желанием не смешивать линейки в рамках одного большого релиза.

Что принесет One UI 7? Помимо стандартных улучшений, таких как переработанная панель быстрых настроек и обновлённые иконки, Samsung вводит интересную новинку — Now Bar. Это динамическая панель, расположенная на экране блокировки, которая будет менять форму и функции в зависимости от контекста, словно Dynamic Island на iPhone. И это не просто фишка для галочки — панель позволит управлять музыкой, таймерами и многим другим прямо с экрана блокировки.

Но это ещё не всё. В One UI 7 вас ждут и более глубокие изменения, такие как вертикальный ящик приложений и обновлённый интерфейс камеры, который должен стать не только красивее, но и удобнее. Samsung явно готовит что-то большее, чем просто косметические изменения.

Интересно, как быстро обновление доберется до остальных стран. Да, дата релиза в Корее озвучена чётко, но на международном уровне всё пока под вопросом. С учётом того, что компания обычно придерживается этих сроков, скорее всего, обновление поступит и в другие регионы не позднее первого квартала.