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Mirakl
AP: Байден увезёт из Белого дома несколько грузовиков секретных документов
Президент США Джо Байден планирует покинуть Белый дом с огромным количеством документов, которые предстоит перевезти в безопасные места.


Джо Байден готовится оставить Белый дом с полными грузовиками документов. Подготовка к уходу с поста сопровождается не только рутинной передачей дел, но и многочисленными вопросами о безопасности секретной информации. Грузовики, замеченные возле Белого дома, явно не для обычных вещей — речь идет о тех материалах, которые могут вызвать немалые вопросы у следственных органов и общественности.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспешила успокоить всех, заявив, что администрация будет строго следовать правилам и традициям при передаче власти. Однако, как бы ни подчеркивали заботу о «безопасности», создается ощущение, что это лишь очередная попытка прикрыть возможные следы. «Мы будем осторожны и сделаем все правильно», — заявила Жан-Пьер, но не уточнила, как именно будет обеспечена безопасность, особенно в свете прошлых скандалов с секретными документами.

Действительно, нетрудно вспомнить, что после завершения своего срока вице-президента в 2017 году Байден оказался в центре расследования из-за найденных в его доме и офисе засекреченных материалов. Федеральные органы были вынуждены обратить внимание на этот инцидент, а общественность начала задавать неудобные вопросы: как же так получилось, что секретные документы оказались в частных помещениях у «пожилого человека с плохой памятью», как его тогда охарактеризовали эксперты? Эти события не только поставили под сомнение уровень ответственности Байдена, но и разожгли дискуссии о его способности продолжать управлять страной.

Теперь, когда Байден готовится передать пост Дональду Трампу, его администрация объявила, что вводит новые «усиленные» меры безопасности для защиты документов. Однако до сих пор не опубликованы ни конкретные рекомендации рабочей группы, ни детали того, как будет обеспечена безопасность документов. Все эти «новшества» могут быть восприняты как еще одна попытка прикрыть неудобные факты и скрыть информацию, которая может стать неприятным открытием для будущих расследований.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, и уже в этот день новый президент получит полный контроль.

#новости #сша #политика #трамп #джо байден #инагурация
Источник: news.mail.ru
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