Оппозиция Словакии требует вотума недоверия правительству Фицо из-за его внешней политики

Оппозиция Словакии предложила созвать внеочередное заседание парламента для того, чтобы выразить вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Лидеры оппозиционных партий обвинили премьера в пренебрежении внутренними проблемами страны в пользу частых зарубежных поездок, которые, по их мнению, только ухудшают ситуацию в Словакии. Одним из самых ярких эпизодов, на который указывают оппоненты Фицо, стали его недавние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Михал Шимечка, глава партии «Прогрессивная Словакия», заявил, что Фицо, вместо того чтобы решать проблемы внутренней экономики и политики, «путешествует по миру, встречается с диктаторами и наслаждается роскошной жизнью». Особенно остро оппозиция воспринимает отказ премьера поехать в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Шимечка утверждает, что это решение угрожает экономической и энергетической безопасности страны и ослабляет позиции Словакии на международной арене.

Спорным моментом стал и визит Фицо в Москву, где он обсуждал вопросы транзита газа через Украину. В условиях, когда Украина не намерена продлевать контракт с российским «Газпромом», Словакия сталкивается с угрозой энергетического кризиса. Оппозиция считает, что премьер-министр не уделяет должного внимания этим угрозам, а наоборот, пытается углубить отношения с Россией, что может поставить под удар независимость Словакии.

По мнению политических экспертов, если вотум недоверия будет поддержан, это может привести к политическому кризису в стране. В то же время, Фицо остается популярным среди части населения, что делает исход голосования в парламенте неопределенным.