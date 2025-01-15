Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Заявления Трампа о Гренландии стали поводом для споров в Китае о Тайване
Заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к США стали причиной горячих обсуждений в Китае, где некоторые эксперты начали проводить параллели между этой ситуацией и вопросом Тайваня

Недавние заявления Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к США породили в Китае острые дискуссии, в которых поднимались вопросы, касающиеся будущего Тайваня. Как сообщает Reuters, американский экс-президент предложил США аннексировать не только Гренландию, но и Панамский канал, что, по мнению некоторых китайских аналитиков, может повлиять на развитие ситуации с Тайванем. Китайские власти видят в заявлении Трампа очередную угрозу территориальной целостности других стран, и многие эксперты в Пекине опасаются, что такие претензии могут подорвать международные нормы и создать прецедент для решения споров силовыми методами.

Однако китайские эксперты быстро отметили, что ситуация с Гренландией отличается от вопросов Тайваня. Китай утверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью его территории. Министерство иностранных дел Китая уже заявило, что любые попытки проводить параллели между этими двумя случаями — «абсурдны». В то же время, китайские официальные лица и академики обращают внимание, что подобные угрозы США могут подорвать дипломатические усилия Китая, который на протяжении многих лет придерживался позиции, что Тайвань — это внутренняя проблема.

С другой стороны, Китай сталкивается с вызовом, учитывая неопределенность в политике США относительно Тайваня. В последние годы Пекин наблюдает за изменяющейся внешней политикой Вашингтона, особенно после того, как Трамп выразил намерение продавать оружие Тайваню, что стало серьезной поддержкой острова. Однако в 2024 году Трамп заявлял, что Тайвань должен платить за свою защиту.

Для Китая важным вопросом остается не только политическая позиция США, но и военный потенциал. Некоторые эксперты, такие как профессор Ван Цзянъюй из Гонконга, считают, что если США могут позволить себе использовать силу для защиты своих интересов, то Китай также должен защищать свою территорию. При этом большинство аналитиков сходится во мнении, что маловероятно, что Пекин будет рассматривать Гренландию как прямой повод для усиления претензий на Тайвань.

#новости #сша #политика #тайвань #гренландия
Источник: news.mail.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen, теперь начнут выпускать машины под маркой "Волга"
3
США запретит продавать новые GPU NVIDIA в более чем 120 странах
13
На юге Восточной Сибири планируется строительство новой железной дороги длиной около 80 километров
1
NVIDIA подтвердила обновленную генерацию кадров DLSS для графических карт RTX 40
4
В 2025 году в Челябинской области начнётся расширение трассы М-5 «Урал»
+
В PC Games Hardware показали, почему не стоит выбирать видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году
11
Земля обрела нового спутника, получившего имя древнеримской богини Кардеи
1
Опубликован рейтинг пятнадцати самых продаваемых мобильных телефонов за первую неделю 2025 года
+
Китайский производитель электромобилей Leapmotor достиг прибыли на год раньше ожидаемого срока
+
GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7
1
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
+
На бронеавтомобиль "Спартак" установили установку от РСЗО "Торнадо-Г" с дальностью стрельбы до 40 км
+
Германия передала Украине первую САУ RCH 155, которой нет на вооружении ни одной из стран мира
2
Западные СМИ сообщают о взятии Торецка российскими подразделениями
1
Учёные обнаружили большую чёрную дыру, медленно «поедающую» белого карлика на своей орбите
+
NVIDIA обновляет DLSS 3: прирост производительности на 10%
9
Россия заняла третье место среди ведущих военно-морских держав мира
+
Shield AI протестировала свой беспилотник-шпион V-BAT в Украине в борьбе с российской РЭБ
+
В Китае разработали технологию отслеживания 1400 спутников Starlink в рекордно короткие сроки
+
Великобритания объявила о развертывании сил специального назначения за Полярным кругом
+

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
268
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
7
О рынке материнских плат на сокете АМ5 (AMD) на начало 2025 года
5
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
15
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
14
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года. Часть 2
2
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
16
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
14
Про искусственный интеллект в играх
21

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
22:36
таких звездаболов на всем сайте нет как ты,это верно.в мечтах 4090 а в жизни -огрызочек 3050
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
RXO
22:35
Да хоть из вибраниума. Главное, чтоб стейджи держал нормально
Toyota представила новый 2,0-литровый двигатель мощностью более 400 л.с.
Антон Тутынин
22:35
Ответка от РФ за Северные потоки? Давно пора бы...
В администрации Трампа приходят к выводу, что на разрешение украинского кризиса могут потребоваться месяцы
Dmitry Mitry
22:34
Ну да, ничего не упустил.
Лучшие фильмы с Майклом Дугласом (субъективное мнение)
Artful
22:30
На данный момент этот глюкодром и бесплатно не нужен. А дальше видно будет.
Microsoft советует пользователям обновиться до Windows 11, пока это бесплатно
Nvidia&Intel Hater
22:25
они раз забыли кому что отвечать ,и вульвыч погнал вместо него ответ писать.Хотя не ему задавался.феерические клоуны-нищеброды(точнее один -вульвыч).и логично что 4090 х.. взвода ни разу никто не вид...
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
Родион Вестов
22:17
У Китая нет двигателя, у США хороших инженеров, поскольку всех хороших обратно забрали Китай и Индия). У них полноценного 5ого поколения нет, ни у кого, а они на 6 замахнулись.). Как по мне 6е поколен...
Military Watch: Китай может обогнать США в «гонке» за истребитель шестого поколения
Ваня Ерёменко
22:15
а можно ссылку на 14600kf за 19к?
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
genji
22:09
Удивительно. Ведь на заводе, который раньше выпускал Волги будут выпускать Волги.
На заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen, теперь начнут выпускать машины под маркой "Волга"
Алексей Shadow
22:09
Ну значит старушка 4090 еще тряхнет стариной
NVIDIA обновляет DLSS 3: прирост производительности на 10%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем