Заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к США стали причиной горячих обсуждений в Китае, где некоторые эксперты начали проводить параллели между этой ситуацией и вопросом Тайваня

Недавние заявления Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к США породили в Китае острые дискуссии, в которых поднимались вопросы, касающиеся будущего Тайваня. Как сообщает Reuters, американский экс-президент предложил США аннексировать не только Гренландию, но и Панамский канал, что, по мнению некоторых китайских аналитиков, может повлиять на развитие ситуации с Тайванем. Китайские власти видят в заявлении Трампа очередную угрозу территориальной целостности других стран, и многие эксперты в Пекине опасаются, что такие претензии могут подорвать международные нормы и создать прецедент для решения споров силовыми методами.

Однако китайские эксперты быстро отметили, что ситуация с Гренландией отличается от вопросов Тайваня. Китай утверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью его территории. Министерство иностранных дел Китая уже заявило, что любые попытки проводить параллели между этими двумя случаями — «абсурдны». В то же время, китайские официальные лица и академики обращают внимание, что подобные угрозы США могут подорвать дипломатические усилия Китая, который на протяжении многих лет придерживался позиции, что Тайвань — это внутренняя проблема.

С другой стороны, Китай сталкивается с вызовом, учитывая неопределенность в политике США относительно Тайваня. В последние годы Пекин наблюдает за изменяющейся внешней политикой Вашингтона, особенно после того, как Трамп выразил намерение продавать оружие Тайваню, что стало серьезной поддержкой острова. Однако в 2024 году Трамп заявлял, что Тайвань должен платить за свою защиту.

Для Китая важным вопросом остается не только политическая позиция США, но и военный потенциал. Некоторые эксперты, такие как профессор Ван Цзянъюй из Гонконга, считают, что если США могут позволить себе использовать силу для защиты своих интересов, то Китай также должен защищать свою территорию. При этом большинство аналитиков сходится во мнении, что маловероятно, что Пекин будет рассматривать Гренландию как прямой повод для усиления претензий на Тайвань.