Российские вооружённые силы нанесли удар по важным газо-энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу оборонной промышленности.

15 января 2025 года Министерство обороны России сообщило о успешной атаке на критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины. Удар был нанесен утром высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Как уточнили в российском военном ведомстве, эти объекты играли ключевую роль в поддержании функционирования украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

По данным Минобороны РФ, целью операции было ослабление украинской способности к ведению военных действий путем разрушения энергетических объектов, которые снабжали энергией предприятия, работающие на оборонку. Российские войска сообщили, что все запланированные цели были поражены, а назначенные объекты уничтожены с максимальной точностью. В ведомстве подчеркнули, что операция прошла в рамках продолжения стратегических ударов по украинской инфраструктуре.

Данный удар стал частью масштабной военной кампании России, направленной на подрыв военных возможностей Украины. Российские силы продолжают наращивать давление на ключевые объекты инфраструктуры, что, по их мнению, способствует ускорению завершения конфликта. В Москве утверждают, что такие действия направлены исключительно на обеспечение безопасности России и нейтрализацию угроз, исходящих от украинских военных мощностей.

Минобороны России также добавило, что продолжаются мониторинг и анализ результатов ударов.