Россия запускает разработку уникальной судостроительной САПР, которая заменит западные аналоги и создаст единую цифровую платформу для всей судостроительной отрасли

Россия не собирается больше зависеть от западных технологий в сфере судостроения. В ответ на вызовы внешней политики и экономической ситуации в стране разрабатывают уникальную систему автоматизированного проектирования (САПР) тяжёлого класса, которая не только полностью заменит иностранное ПО, но и сделает отечественную судостроительную отрасль одной из самых передовых в мире. И, похоже, в России решительно настроены на это.

Проект уже прошел эскизный этап и активно движется вперёд. Ожидается, что новая САПР станет основой для создания единой цифровой инфраструктуры, охватывающей все российские судостроительные предприятия — от военных кораблей до гражданских судов. Причем этот проект не просто исключит зависимость от иностранных разработок, но и даст возможность отечественным заводам и бюро работать на собственных, а не на чужих технологиях, что в условиях глобальной нестабильности просто необходимо.

«Внедрение отечественной судостроительной САПР» — не просто красивое название. Это проект, в который вовлечены крупнейшие российские судостроительные гиганты, такие как ЦКБ МТ «Рубин», ЦМКБ «Алмаз», СПМБМ «Малахит», КБ «Вымпел», ПСЗ «Янтарь» и «Адмиралтейские верфи». Эти предприятия не просто протестируют систему — они будут её развивать и доводить до совершенства. А что это значит для страны? Это значит, что Россия берёт на себя полную ответственность за технологическое будущее своей судостроительной отрасли.

Речь не идёт только о замене программного обеспечения. Это стратегический шаг, который обеспечит России не только независимость от зарубежных поставок, но и лидерство в области судостроения. Всё, что связано с морской техникой, будет строиться и проектироваться по российским стандартам и технологиям — с учётом всех современных требований безопасности. Подключение к единой цифровой платформе судостроителей позволит повысить эффективность производства, ускорить процесс проектирования и избежать зависимостей от внешних факторов.

Запад может продолжать зарабатывать на своих программах, но в России уже давно поняли, что без собственного фундамента не построишь будущее. Судостроение — это не только корабли и подводные лодки, это ещё и технологическое превосходство, и страна, которая инвестирует в такие проекты, не окажется на задворках мирового прогресса.