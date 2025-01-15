Малый противолодочный корабль «Усть-Илимск» уничтожил морские дроны и БПЛА в рамках учений на Камчатке, подтвердив мощь и готовность российского флота защищать свои территории.

Корабль (МПК) «Усть-Илимск» Тихоокеанского флота в ходе учений на Камчатке продемонстрировал не только высокую подготовленность экипажа, но и безупречную эффективность российского вооружения. В рамках сдачи курсовой задачи К-2, корабль уничтожил целую группу беспилотных летательных аппаратов и морских дронов — угрозы, которые только недавно начали набирать популярность в мировой военной практике.

На этот раз российские военнослужащие не сидели сложа руки, а действовали решительно: в Авачинской бухте были обнаружены высокоскоростные безэкипажные катера (БЭК) и дроновые цели, которые попытались прорваться в стратегически важные районы. Ответ был молниеносным. Скоростные морские дроны были уничтожены с помощью огня крупнокалиберных пулеметов и автоматов на подступах к базам. А для того, чтобы не оставить шансов даже воздушным целям, БПЛА, приближающиеся к бухте на низкой высоте, были уничтожены с помощью артиллерийских установок АК-630.

Эти учения — очередной шаг в демонстрации мощности российской военной машины, способной эффективно реагировать на любые угрозы. В арсенале «Усть-Илимска» находятся реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2», торпеды, артиллерийские установки АК-630М и АК-176, а также зенитный комплекс «Оса-МА». Такой набор оружия позволяет не только уничтожать морские и воздушные цели, но и защищать важнейшие стратегические объекты, что подчеркивает серьезность и уровень угроз, с которыми приходится сталкиваться российским военным.

Специалисты отмечают, что это сигнал всем, кто пытается недооценить российскую армию. «Усть-Илимск» и его экипаж показали, что Россия готова к любому развитию событий, и что морские и воздушные дроны не станут неожиданностью для российской обороны. В условиях, когда новые технологии становятся частью арсенала вооруженных сил, умение эффективно ими распоряжаться — ключевое преимущество, которое российские военные демонстрируют на практике.