Основное преимущество «Князя Вандала» — оптоволоконная связь, которая делает его неуязвимым для воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Россия укрепляет свои позиции в области беспилотных технологий. Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» теперь будет производиться по франшизе в разных регионах страны, что станет настоящим вызовом западным разработкам.

Об этом рассказал Алексей Чадаев, генеральный директор НПЦ «Ушкуйник», подчеркнув, что производственные мощности дронов будут разворачиваться не только в Великом Новгороде, но и в других ключевых точках России. Некоторые из этих цехов будут располагаться вблизи зоны боевых действий, что позволит не только оперативно адаптировать технику, но и усилить её эффективность в реальных боевых условиях.

С каждым новым шагом Россия демонстрирует, что её технологические решения не уступают, а порой и превосходят западные аналоги. Основное преимущество «Князя Вандала» — оптоволоконная связь, которая делает его неуязвимым для воздействия средств радиоэлектронной борьбы. В условиях современных войн, где электронные системы становятся важнейшим оружием, такая автономия устройства является решающим фактором.

Первые испытания дронов «Князь Вандал» в августе 2024 года показали его превосходство над многими зарубежными аналогами. А теперь с запуском массового производства и расширением географии сборочных мощностей, Россия может не только укрепить свою безопасность, но и выйти на новый уровень в области военных технологий.