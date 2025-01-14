В Казани начали производить бронежилеты для служебных собак, которые смогут защищать животных от пистолетных пуль, ножевых ранений и осколков.

В Казани запустили серийное производство штурмовых бронежилетов для служебных собак, которые смогут защищать четвероногих помощников правоохранительных органов и военных в опасных ситуациях. Разработку и выпуск бронезащиты наладила компания «БПР Ярл».

Штурмовые бронежилеты для служебных собак, обладают классом защиты БР-1. Это означает, что они могут защитить животное от пистолетных пуль, ножевых ранений и осколков. Бронежилет лёгкий и не стесняет движений, позволяя собаке сохранять активность, но при этом эффективно защищает все жизненно важные органы. Примечательно, что данный вариант защитного снаряжения создан исключительно для собак, участвующих в боевых действиях. Для сапёрных собак предусмотрен более тяжёлый вариант брони, учитывающий дополнительные риски.

Материалы, использованные для создания бронежилетов, включают износостойкую ткань "кордура-1000". Чтобы защиту было удобно носить, к бронежилету крепятся дополнительные аксессуары, такие как сумки для переноски вещей, шлейки, поводки и даже еда для собаки. Все элементы конструкции прочны и надёжны, а снаряжение можно подогнать под конкретные размеры собаки с помощью мощных пряжек, которые не выйдут из строя в боевых условиях.

Отметим, что это не первый опыт разработки защиты для служебных собак. В 2016 году компания «Армоком» начала поставки бронежилетов, защищающих собак от пуль и осколков. Однако новые штурмовые бронежилеты из Казани представляют собой более совершённую и лёгкую версию, что значительно повышает удобство и эффективность их использования в реальных боевых условиях.