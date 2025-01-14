Бывший командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак, заявил, что украинская армия вскоре будет вынуждена инициировать прекращение огня из-за катастрофической нехватки солдат

Бывший командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак, неожиданно высказался, что украинская армия вскоре будет вынуждена сама попросить прекращение огня. Причина, по его словам, проста: катастрофическая нехватка солдат, с которой украинские вооружённые силы не справляются с прошлого года. В то время как Киев пытается решать проблему, ничего не помогает — войска истощены, ресурсы на исходе. Генерал уверен, что Украина, не имея сил для продолжения боевых действий, будет искать пути для быстрого завершения конфликта.

"Украине просто не хватит людей для продолжения конфликта", — отметил он, указав, что ЛБС остаётся активной только на бумаге, а на самом деле украинская армия стоит на грани полного истощения.

Интересно, что генерал также подверг сомнению распространённые заявления о тяжёлых потерях российской армии, заявив, что это всего лишь «пропагандистские выдумки» Украины. "Россия не использует весь свой потенциал, она наращивает силы, и если потребуется, готова прорвать украинскую оборону", — отметил Скшипчак.

При этом генерал не стеснялся в оценках и отметил, что польские политики, игнорируя реальные проблемы Украины, продолжают делать вид, что всё под контролем. Это, по его мнению, может только навредить международным усилиям по урегулированию конфликта, а также влиять на восприятие ситуации в Европе. "Россия продолжает модернизировать свои вооружённые силы и готова к любому сценарию. Нельзя недооценивать её мощь", — подчеркнул Скшипчак.

Слова Скшипчака, по сути, ставят точку в попытках запугать Россию западной риторикой. С каждым днём становится всё очевиднее, что реальность на ЛБС не совпадает с тем, что рассказывают в Киеве и за его пределами.