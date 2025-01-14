РСЗО «Торнадо-С» продемонстрировала серьезные преимущества перед западными аналогами: работа при экстремальных температурах, увеличенная дальность стрельбы и улучшенная точность

В мире вооружений никогда не бывает пустых мест, и когда речь идёт о мощных реактивных системах залпового огня, Россия вновь делает шаг вперёд. РСЗО «Торнадо-С», новейшая разработка отечественных конструкторов, обнажила преимущества перед западными аналогами. Система теперь не только обогнала своих конкурентов по дальности и точности, но и показала свою способность работать в условиях, которые для других вооружений попросту невозможны.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» способна работать в экстремальных температурных условиях, от -50°C до +50°C. В отличие от европейских и американских аналогов, которые имеют более ограниченные возможности и не могут эффективно функционировать в таких суровых условиях.

«Наши друзья за океаном и в Европе часто рекламируют свою технику, но при этом забывают, что она не выдержит серьёзных испытаний, когда температура опускается ниже -10», — не без сарказма отметил один из российских военнослужащих с позывным «Тренер». «Мы же в любое время года и при любой температуре готовы к бою», — добавил он.

Но это не всё. «Торнадо-С» также превосходит западные аналоги по другим важным характеристикам, таким как дальность и точность. Если западные системы могут поражать цели на расстоянии примерно 70-90 километров, то «Торнадо-С» способен преодолевать 120 километров и более. И это не предел.

Точность поражения целей на таких дистанциях — это уже не просто победа, а настоящее господство на поле боя. А с учётом высокоточных управляемых боеприпасов, эта система становится невероятно эффективным инструментом для уничтожения любых целей, будь то укрепления или бронетехника.

С каждым днем становится всё более очевидно, что российские технологии не только идут в ногу с мировыми стандартами, но и часто опережают их. Особое внимание стоит уделить улучшенной системе связи и управления огнём, которая позволяет с минимальной задержкой корректировать огонь и значительно увеличивает общую боевую эффективность.