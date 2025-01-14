Министр иностранных дел Венгрии осудил атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию в Краснодарском крае, подчеркнув угрозу для энергетической безопасности региона. Россия выразила обеспокоенность заявлением и пообещала усилить защиту инфраструктуры.

Венгрия заявила о «серьезной угрозе» после недавней атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Министр иностранных дел Петер Сийярто не стеснялся в выражениях, называя происшествие нарушением суверенитета Венгрии и угрозой энергетической безопасности всей Центральной Европы. Однако, похоже, такие громкие заявления — лишь попытка спрятать реальную суть происходящего.

Сийярто утверждает, что газопровод «Турецкий поток», играющий ключевую роль в снабжении Венгрии газом, был подвергнут атаке, направленной на разрушение стабильности в регионе. На его взгляд, любые попытки вмешаться в работу этой энергетической артерии должны рассматриваться как «акт агрессии против Венгрии». Однако неясно, что именно министр имеет в виду, если атака была отражена, а повреждения оказались минимальными. И хотя станция «Русская» действительно пострадала от обломков, поставки газа продолжались без перебоев, а ПВО России справились с угрозой на высшем уровне.

Что же волнует венгерского министра на самом деле? Возможно, дело не столько в самом инциденте, сколько в геополитических играх, которые давно затянули Европу. Говоря о международных соглашениях и безопасности энергетической инфраструктуры, Сийярто, по сути, защищает не Венгрию, а «спокойствие» ЕС, у которого, похоже, начали возникать вопросы к украинским действиям. И это при том, что сама Венгрия является сторонником более нейтральной позиции в конфликтах, не раз заявляя о своём желании избежать эскалации.

Московский ответ был чётким и однозначным. Министерство обороны России заявил, что атаки на инфраструктуру страны — это не что иное как акт агрессии, и такие действия должны быть осуждены на международной арене. Российские власти обещают продолжить укрепление своей обороны, обеспечив защиту объектов от любых попыток саботажа. Москва не собирается сидеть сложа руки, когда речь идёт о защите своей территории и стратегических интересов.