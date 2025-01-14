По данным ИМЭМО РАН, Россия заняла третье место в мировом рейтинге военно-морских флотов, уступив лишь США и Китаю.

Согласно свежему исследованию Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Российский военно-морской флот вошёл в тройку самых мощных флотов планеты на 2024 год. Лидируют Соединённые Штаты Америки с доминирующей долей в 30% мирового военно-морского потенциала, за ними следует Китай с 14,2%, а Россия занимает третье место с показателем 7,6%.

Российский флот продолжает демонстрировать свою значимость и технологическое превосходство благодаря таким кораблям, как гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Эти современные боевые единицы оснащены передовыми системами вооружения и защиты, что обеспечивает России устойчивое присутствие на мировом морском пространстве.

«Варяг» и «Пётр Великий» являются символами российской военно-морской мощи, способными выполнять широкий спектр задач – от противолодочной и противовоздушной обороны до нанесения ударов по стратегическим целям. Эти корабли оснащены новейшими ракетными комплексами и системами наведения, что значительно повышает их боевую эффективность и устойчивость к современным угрозам.

Аналитики ИМЭМО РАН отмечают, что устойчивое положение России в мировом рейтинге военно-морских флотов является результатом систематических инвестиций в модернизацию флота и развитие военно-морских технологий. Несмотря на экономические и геополитические вызовы, Россия продолжает укреплять свой флот, уделяя особое внимание развитию подводных лодок, авианосцев и современных десантных кораблей.

В десятку лучших военно-морских флотов также вошли такие страны, как Япония, Южная Корея, Великобритания, КНДР, Индия, Франция и Турция. Каждая из этих держав демонстрирует уникальные сильные стороны и стратегические приоритеты, способствуя разнообразию и многополярности мировой военно-морской сцены.

Термин "военно-морской флот" в данном контексте охватывает все военно-морские силы и средства страны, включая боевые корабли, подводные лодки, авиационные силы и вспомогательные суда. Способность флота эффективно вести боевые действия на море зависит от его технического оснащения, численности и подготовки экипажей, а также от стратегической политики государства.