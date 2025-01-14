Военнослужащие Восточного военного округа успешно провели учения по стрельбе из РПГ-7, показав высокую точность и профессионализм в боевых действиях.

В последние дни военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели учебные стрельбы из знаменитого ручного гранатомёта РПГ-7. По информации Министерства обороны РФ, в ходе учений солдаты успешно выполнили огневые задачи, как в наступательной, так и в оборонной тактике. Помимо этого, они улучшили навыки маскировки и скрытного перемещения в условиях реального боя.

Во время занятий военнослужащие изучили устройство гранатомётов, способы прицеливания и различные типы снарядов, которые используются для поражения различных целей. Особое внимание было уделено точности попадания, и в ходе учебных стрельб гранатометчики показали хорошие результаты, поражая мишени с высокой точностью.

РПГ-7В, используемый в учениях, представляет собой мощное оружие, предназначенное для борьбы с танками, бронетехникой, а также для уничтожения живой силы потенциального противника в открытых районах и легких укрытиях. Его боевые характеристики – прицельная дальность до 700 метров и боевая скорострельность до 6 выстрелов в минуту – позволяют эффективно выполнять боевые задачи на поле боя.

Место учений и техника стрельбы подтвердили высокий уровень подготовки российских гранатомётчиков. В ответ на успешные упражнения командиры заявили, что регулярные тренировки такого типа помогают укрепить боеспособность и повышают уверенность солдат в использовании оружия в реальных боевых условиях.