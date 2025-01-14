Российские артиллеристы смогли сократить время подготовки пушки 2А36 «Гиацинт-Б» к ведению огня с четырёх до двух минут благодаря интеграции беспилотной разведки и модернизации боевых процессов

Российские артиллерийские подразделения достигли значительного прогресса в повышении эффективности боевых действий благодаря усовершенствованию подготовительных процессов для буксируемой дальнобойной пушки 2А36 «Гиацинт-Б». Согласно официальным заявлениям Министерства обороны, теперь подготовка этого мощного орудия к ведению огня занимает всего полторы-две минуты вместо прежних четырех, что существенно увеличивает скорость реагирования на боевые задачи.

Министерство обороны подчеркнуло, что ключевым фактором повышения оперативности стало использование беспилотной воздушной разведки для точного определения координат целей. «На этой неделе наши расчеты успешно поразили две цели, демонстрируя высокую результативность и оперативность действий. В среднем на ответ по команде уходит около полутора-двух минут, и мы готовы быстро вести огонь», – заявил командир расчёта пушки «Гиацинт-Б» с позывным «Волк».

Пушка 2А36 «Гиацинт-Б» обладает впечатляющими тактико-техническими характеристиками: калибр 152 мм, масса в боевом положении составляет 9760 кг, а дальность стрельбы достигает 27,5 километров с осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 километров с активно-реактивными боеприпасами. Это орудие способно эффективно уничтожать живую силу и технику потенциального противника, а также вести огонь противотанковыми и дымовыми снарядами, что делает его универсальным инструментом на поле боя.

Министр обороны РФ Владимир Карнозов отметил, что современные условия ведения боевых действий требуют не только увеличения объёмов производства высокоточных боеприпасов, но и постоянного совершенствования существующих вооружений. «Наши артиллеристы демонстрируют высокий уровень подготовки и готовности к выполнению боевых задач. Ускорение процесса подготовки пушки «Гиацинт-Б» к огню позволяет нам эффективно реагировать на любые вызовы и поддерживать превосходство на поле боя», – подчеркнул он.