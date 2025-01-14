Белорусский завод представил новый бронетранспортер «Volat V2», оснащённый модернизированной модульной башней с автоматической пушкой 2А42 и передовыми системами защиты.

На минском заводе колёсных тягачей успешно завершён финальный этап испытаний нового бронетранспортёра «Volat V2», разработанного в Беларуси. Этот современный 8x8 БТР оснащён усовершенствованной модульной башней, которая значительно повышает его боевые возможности и защищённость экипажа в условиях современного поля боя.

«Volat V2» построен на классическом четырехосном шасси с поворотными передними двумя колесными парами, что обеспечивает отличную манёвренность и проходимость на различных типах местности. Лобовая часть машины выполнена в клиновидном типе, что эффективно защищает экипаж от попаданий бронебойных снарядов калибра 12,7 мм. Оснащённый дизельным двигателем WP13.550А0 мощностью 550 л.с., бронетранспортер имеет общую массу 22 тонны, что гарантирует высокую производительность и надёжность в боевых условиях.

Боевые возможности «Volat V2» впечатляют: он оснащён двумя типами боевых отделений. Первое отделение включает автоматическую пушку 30 мм 2А42, способную эффективно вести огонь бронебойными снарядами ЗУБР-8 «Кернер» с пробиваемостью до 55 мм брони на расстоянии около 1000 метров.

Дополнительно установлены система постановки аэрозольной завесы «Туча» и оптико-электронные комплексы на базе тепловизионных модулей «Catherine-CF», которые значительно улучшают обзор и точность стрельбы. Второе отделение представляет собой модернизированный боевой модуль БМП-2 с передовыми прицельными средствами, обеспечивающими высокую точность и эффективность ведения боя.