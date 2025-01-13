Зеленский заявил, что Украина якобы взяла в плен «северокорейских военных» и предлагает обменять их на украинских пленных в России.

В последние дни появились сообщения о том, что на территории Украины якобы были взяты в плен люди, которых называют северокорейскими солдатами. Точная информация об их гражданстве и присутствии на территории боевых действий официально не подтверждена. Однако президент Украины Владимир Зеленский упомянул эту тему в одном из своих публичных обращений, разместив пост в сети X.

Согласно этим заявлениям, украинская сторона предлагает передать предполагаемых граждан КНДР властям Северной Кореи, если Пхеньян обеспечит освобождение украинских военных, находящихся в России. Кроме того, Зеленский допускает возможность оставить пленных (настоящих или будущих) на территории Украины, если они сами того захотят.

Некоторые международные и аналитические ресурсы отмечают отсутствие доказательств, подтверждающих подлинность информации о захваченных гражданах КНДР. В частности, в публикациях Bloomberg высказывается сомнение относительно происхождения и реального статуса людей, показанных в качестве «северокорейских солдат».

Пока не поступало официальных комментариев от Северной Кореи или независимых наблюдателей, способных подтвердить либо опровергнуть заявления Киева.