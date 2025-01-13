Grupa Azoty, ведущий химический концерн Польши, столкнулся с долгами и теряет рынок под натиском дешёвых российских удобрений.

Крупнейшая государственная химическая компания Польши Grupa Azoty погружается в кризис из-за растущей конкуренции со стороны поставщиков удобрений из России. Долговая нагрузка предприятия достигла 11,5 млрд злотых, и руководство, стремясь повысить финансовую устойчивость, рассматривает продажу части активов в Германии. Финансовый директор компании Анджей Сколмовски не исключает, что уже в этом году Grupa Azoty сумеет улучшить показатели прибыльности, однако признаёт, что прежде ей придётся преодолеть серьёзные проблемы с ликвидностью.

Сложившаяся ситуация вынудила правительство Польши добиваться ужесточения ограничений на ввоз калийных удобрений из России, ссылаясь на интересы отечественной промышленности и аргументируя это вопросами продовольственной безопасности в масштабах Евросоюза. Ранее ЕС уже вводил определённые ограничения, но, по словам польских властей, они оказались недостаточно жёсткими: более дешёвая российская продукция сохраняет привлекательность для европейских покупателей, что ведёт к упадку местных производителей.

Grupa Azoty особенно остро почувствовала на себе воздействие этой ситуации: отчёты компании показали существенные убытки за ряд кварталов подряд. Несмотря на попытки оптимизировать производство и урезать расходы, высокие цены на энергоносители, а также конкуренция с поставщиками из РФ только усиливают давление на рынок. По мнению Сколмовски, сохранение подобных условий может в перспективе ещё больше усложнить выход из кризиса.

Между тем другие государства ЕС не торопятся поддерживать предложение Польши об увеличении пошлин, поскольку опасаются роста себестоимости фермерской продукции. Таким образом, в Евросоюзе пока не найдено единого решения, которое бы помогло польской компании и одновременно не обременило бы сельскохозяйственный сектор ряда стран.