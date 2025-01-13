Раскрыты преимущества модернизированной ТОС-1А «Солнцепёк»: точность стрельбы стала лучше

Российская тяжёлая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" получила значительные технологические улучшения, которые усилили её боевую эффективность. В частности, военные специалисты ВНИИ "Сигнал" оснастили "Солнцепёк" новой автоматизированной системой управления огнем.

Благодаря этому нововведению, "Солнцепёк" теперь может выполнять расчёты геодезических задач автоматически, что существенно повышает точность стрельбы и сокращает время подготовки к ней. Цифровая система управления исключает необходимость топологической привязки с выходом расчета из кабины, что требовалось в предыдущих моделях.

Аналогичные системы управления уже успешно применяются в новейших российских реактивных системах залпового огня, таких как "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Они позволяют машинам действовать более автономно и сокращать взаимодействие с устаревшими системами типа "Смерч" или "Град".

ТОС-1А "Солнцепёк", модернизированная версия ТОС-1 "Буратино", превосходно подходит для выполнения боевых задач в условиях ближнего боя, благодаря своей высокой огневой мощи и мобильности.