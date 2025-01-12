Российские учёные из Казанского национального исследовательского технического университета разработали систему компьютерного зрения для беспилотников, которая позволяет им выполнять задачи навигации и посадки без поддержки спутников.

В России разрабатывают новую систему для беспилотников, основанную на компьютерном зрении, чтобы улучшить их автономность. Это нововведение позволит БПЛА оставаться функциональными даже при потере спутниковой связи. Проект реализуется специалистами Казанского национального исследовательского технического университета и Национального ордена центра беспилотных летательных аппаратов.

Ученые разработали алгоритмы, позволяющие дронам точно идентифицировать круглые маркеры на земле, что обеспечивает беспилотникам способность к самостоятельной навигации и безопасной посадке. Эта технология значительно расширяет возможности беспилотных летательных аппаратов, делая их менее зависимыми от внешних систем навигации и более устойчивыми в экстремальных условиях.

Проект поддержан программой Минобрнауки "Приоритет-2030", которая направлена на форсирование научных и технических исследований в стране.