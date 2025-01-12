АО "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева активно работает над созданием наземного комплекса для своего новейшего проекта "Гонец-М1".

АО "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева активно работает над созданием наземного комплекса для своего новейшего проекта "Гонец-М1". Эта система спутниковой связи, запланированная к запуску к 2029 году.

В настоящее время завершается разработка конструкторской документации для наземных станций, которые будут размещены по всей стране. Эти станции будут ключевыми в обеспечении связи с орбитальными аппаратами.

Состав новой спутниковой группировки "Гонец-М1" впечатляет: 28 многофункциональных космических аппаратов, которые будут обеспечивать не только передачу данных и голосовую связь, но и выполнение задач в сфере мониторинга и интернета вещей.