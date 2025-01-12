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Mirakl
«Торнадо-Г» и «Град» получили модуль точного наведения
Российские реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо-Г» могут стать высокоточным оружием благодаря небольшим доработкам.

Вооруженные силы России внедрили обновление для систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», оснастив их модулями наведения ОУ-122. Это преобразование позволяет традиционным реактивным системам выполнять задачи с точностью, сравнимой с высокотехнологичным оружием.

Разработанные специалистами из ОАО «МКБ «Компас», модули ОУ-122 изначально использовались в РСЗО «Торнадо-С». Теперь же они адаптированы для работы с 122-мм снарядами, значительно улучшая их характеристики. Благодаря аэродинамическим рулям, установленным на снарядах, возможно увеличение дальности полета на 20%, а также повышение точности удара.

Эффективность модернизированных снарядов теперь сопоставима с более дорогими аналогами благодаря системе управления огнем «Калина», которая оборудована функциями ГЛОНАСС-коррекции и автоматическим расчетом оптимальной траектории. Это позволяет с минимальными затратами значительно повысить результативность артиллерийских залпов.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение
Источник: www1.ru
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