В России начнется серийное производство и поставка ракетного комплекса «Гермес», предназначенного для усиления контрбатарейного потенциала артиллерии на дальности более 33 км.

В России начнется серийное производство и поставка ракетного комплекса «Гермес», предназначенного для усиления контрбатарейного потенциала артиллерии на дальности более 33 км. Этот комплекс, включающий ракеты семейства «Гермес» и «Гермес-А», будет интегрирован в системы управления огнем ударных вертолетов Ка-52 и использоваться с одноименными наземными пусковыми установками.

Военные аналитики отмечают, что ракета «Гермес» разработана с использованием архитектурных решений, применяемых в зенитных ракетных комплексах «Панцирь-С1». Благодаря компактным размерам и использованию современных материалов, ракета имеет минимальную ЭПР (эффективную площадь рассеивания), что затрудняет её перехват с помощью систем противовоздушной обороны, таких как NASAMS или IRIS-T SLM.

Дальность действия ракеты при запуске с наземной установки составляет около 45-50 километров, а с вертолета Ка-52 — до 100 километров, в зависимости от высоты старта. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 29 кг и может эффективно поражать цели на больших расстояниях.