Портал Techbreak составил рейтинг самых мощных ракет класса «воздух-воздух», в который вошли ракеты К-77М, Fakour 90, AIM-120D, Meteor и PL-15. В числе прочих, российская ракета К-77М.

Портал Techbreak опубликовал список самых мощных ракет класса «воздух-воздух». В рейтинг вошли пять ракет, которые отличаются высокой дальностью и возможностью поражать цели на значительных расстояниях. Среди них оказалась и российская ракета К-77М.

Ракета К-77М, разработанная в России, представляет собой аналог американской AIM-120. Она способна поражать воздушные цели на расстоянии до 193 км и оснащена радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). К-77М используется с истребителем пятого поколения Су-57.

В рейтинг также вошли ракеты Fakour 90 и AIM-120D, а также Meteor и PL-15. Каждая из этих ракет обладает уникальными характеристиками, такими как дальность поражения, возможность работы в любых погодных условиях и высокая точность наведения.



