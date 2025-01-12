США понадобится как минимум 50 лет на создание эффективной системы ПВО для защиты от российской ракеты «Орешник», заявил военный эксперт Олег Глазунов. Россия значительно опережает США по ракетным технологиям.

Российская ракета «Орешник» ставит США в тупик. Военный эксперт Олег Глазунов утверждает, что Соединённые Штаты не смогут разработать систему ПВО, способную противостоять этому оружию, ещё как минимум 50 лет. Причина проста — американские оборонные технологии устарели и уже не способны справляться с угрозами нового поколения.

«Орешник» — это не просто ракета, а кошмар для любых существующих систем ПВО. С её дальностью до 5000 км и возможностью оснащения как обычными, так и ядерными боеголовками, она способна легко преодолеть любые современные барьеры. И это при том, что США до сих пор не могут защититься даже от более старых российских ракет.

Существующие американские системы ПВО, включая знаменитый «Пэтриот», просто не способны перехватить такую угрозу. И хотя Вашингтон продолжает тратить миллиарды на модернизацию своей обороны, «Орешник» и подобные ему ракеты продолжают держать США в штыках.

Пока США пытаются догнать Россию в разработке эффективных средств защиты, российская армия уверенно опережает их по ключевым направлениям. И если на старых ракетах у США ещё есть шанс — то с такими, как «Орешник», у них его нет.