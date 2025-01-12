Российская ракета «Орешник» ставит США в тупик. Военный эксперт Олег Глазунов утверждает, что Соединённые Штаты не смогут разработать систему ПВО, способную противостоять этому оружию, ещё как минимум 50 лет. Причина проста — американские оборонные технологии устарели и уже не способны справляться с угрозами нового поколения.
«Орешник» — это не просто ракета, а кошмар для любых существующих систем ПВО. С её дальностью до 5000 км и возможностью оснащения как обычными, так и ядерными боеголовками, она способна легко преодолеть любые современные барьеры. И это при том, что США до сих пор не могут защититься даже от более старых российских ракет.
Существующие американские системы ПВО, включая знаменитый «Пэтриот», просто не способны перехватить такую угрозу. И хотя Вашингтон продолжает тратить миллиарды на модернизацию своей обороны, «Орешник» и подобные ему ракеты продолжают держать США в штыках.
Пока США пытаются догнать Россию в разработке эффективных средств защиты, российская армия уверенно опережает их по ключевым направлениям. И если на старых ракетах у США ещё есть шанс — то с такими, как «Орешник», у них его нет.