Российские дроны-камикадзе «Ланцет» продемонстрировали высокую эффективность, что подтверждает данные о более чем 2800 использованных БПЛА в боевых действиях.

Российские вооруженные силы использовали более 2800 ударных дронов-камикадзе «Ланцет», произведенных компанией Zala Aero. Согласно данным портала LostArmour, эти БПЛА поразили 77,7% целей, что свидетельствует о высокой эффективности применения дронов в боевых условиях.

За все время эксплуатации было зафиксировано 2806 запусков «Ланцетов», из которых 2182 цели были поражены. Из этого числа 738 объектов были полностью уничтожены, а 1444 получили повреждения. Наибольшее количество атак произошло в мае 2024 года, когда дронов использовали 303 раза.

Основными целями для «Ланцетов» стали артиллерийские установки, в том числе гаубицы (760 ударов) и самоходные артиллерийские системы (517). Дрон оснащен осколочно-фугасным, кумулятивно-фугасным и термобарическим боеприпасами, что позволяет эффективно поражать технику и укрепления противника.

Характеристики БПЛА «Ланцет» включают максимальный взлетный вес до 12 кг, дальность полета до 70 км и электрический двигатель. БПЛА способен не только наносить точные удары, но и оказывать влияние на тактические операции противника, повышая эффективность боевых действий.