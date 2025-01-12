ВМС Нидерландов наблюдали за российскими кораблями — подводной лодкой Б-261 «Новороссийск» и корветом «Бойкий» — в Северном море. Операция прошла в рамках международных норм в исключительной экономической зоне Нидерландов.

10 января 2025 года в Северном море, в исключительной экономической зоне Нидерландов, российские военные корабли — дизель-электрическая подводная лодка Б-261 «Новороссийск» и корвет «Бойкий» — стали объектами наблюдения ВМС Нидерландов. Этот маршрут был частью транзита российских судов из Средиземного моря в северные воды, что было разрешено международным правом.

Подводная лодка «Новороссийск» относится к проекту 636.3 «Варшавянка» и известна своей скрытностью, что позволяет ей оставаться почти незаметной для вражеских сил. Лодка оснащена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», что значительно увеличивает её боевую эффективность. В сопровождении ей был придан корвет «Бойкий», который предназначен для защиты от подводных и воздушных угроз. Он оборудован передовыми гидроакустическими системами и ракетным комплексом «Уран».

Для слежки за российскими кораблями Нидерланды отправили патрульный корабль Zr.Ms. Friesland и боевой вертолет NH90. Операция прошла в международных водах, что подчеркивает важность поддержания контроля за военными действиями в таких зонах.

Это событие демонстрирует внимание, которое международное сообщество уделяет военной активности в этом стратегически важном регионе.