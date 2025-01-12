Российские военные представили модификацию универсального модуля планирования и коррекции (УМПК-П). Благодаря новой системе, авиабомбы могут доставляться на цель с расстояния до 165 километров и развивать скорость до 0,9М.

На международной выставке вооружений была представлена новейшая разработка российских военных инженеров — модификация универсального модуля планирования и коррекции (УМПК-П), которая позволяет значительно увеличить дальность и точность доставки авиабомб. Благодаря новой системе, авиабомбы могут доставляться на цель с расстояния до 165 километров и развивать скорость до 0,9М.

Уникальная особенность УМПК-П заключается в использовании биплана со складными крыльями, которые после сброса авиабомбы позволяют ей планировать на большое расстояние. После отработки основной фазы полёта тандемное крыло отделяется, и бомба продолжает полёт, увеличивая скорость и точность приближения к цели.

Эта технология открывает новые возможности для использования стандартных бомбардировщиков, таких как Ил-76 и Ту-22М3, которые теперь могут нести большее количество боеприпасов, сокращая риск для экипажа и увеличивая общую эффективность воздушных операций. Эксперты отмечают, что подобные инновации могут существенно изменить тактику ведения воздушных боев, делая акцент на увеличении дальности и точности ударов.