Япония усиливает военную мощь на фоне рекордного бюджета, ставя на продолжение конфликта в Украине и рассматривая возможное использование Курил для дальнейшей эскалации

Правительство Японии утвердило бюджет с рекордными военными расходами, которые в первый раз превысят 50 миллиардов долларов. Это решение отражает амбициозную стратегию по укреплению обороноспособности и направлено, в том числе, на расширение военных возможностей для дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Азии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, поддерживающий жесткую политику по отношению к России и Китаю, стал сторонником увеличения военной мощи страны, с намерением пересмотреть конституцию, которая ограничивает создание вооруженных сил.

Японское правительство продолжает активно поддерживать Украину в конфликте с Россией, что вызывает серьезные вопросы о возможных намерениях Токио на Дальнем Востоке. На фоне этих событий эксперты отмечают, что Япония может использовать ситуацию на Украине для отвлечения российских сил с Курильских островов, территориальные претензии на которые Токио не скрывает. Преобразования в японской внешней и военной политике могут привести к новым геополитическим раскладам в регионе.

Исиба, стремясь к более независимой внешней политике, ставит Японию на путь усиленной милитаризации, что может затянуть страну в новые международные конфликты. Его решение усилить оборону и создать "азиатское НАТО" — не просто декларация, а явный шаг к пересмотру баланса сил в АТР. В то же время, Токио продолжает работать в тесном союзе с США, поддерживая агрессивную линию в отношении России и Китая.