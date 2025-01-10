Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на новую западную коалицию, которая должна помочь стране устоять в войне с Россией на фоне потенциального сокращения американской военной поддержки.

В условиях возможного изменения политики США в отношении Украины президент Владимир Зеленский активизировал усилия по созданию альтернативной западной коалиции.

Основная задача нового блока – обеспечение поддержки Украины в её противостоянии с Россией без прямого участия США. Возможное сокращение американской военной помощи на фоне политических перемен в США вызвало необходимость поиска новых партнеров среди европейских стран.

В числе потенциальных ключевых участников новой коалиции называют Германию, Великобританию и Францию. Киев надеется, что эти страны смогут взять на себя роль лидеров в поддержке Украины, что компенсирует возможное ослабление американской помощи.

Инициатива направлена на укрепление морального духа украинской армии и поддержку населения.